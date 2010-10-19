Суд начал оглашение обвинительного заключения по делу Зварича

Сегодня во второй половине дня коллегия судей Оболонского районного суда г. Киева начала оглашение обвинительного заключения по уголовному делу, возбужденному по факту взяточничества против бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Как сообщил УНИАН его адвокат Станислав ЦВЕТИНСКИЙ, к этой стадии судебного процесса суд пришел после рассмотрения ряда ходатайств со стороны подсудимого. Завтра судебное разбирательство дела продолжится в 11.00.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.