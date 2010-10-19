Подполковник налоговой милиции получил 5 лет за вымогательство взятки

В Херсонской области за вымогательство взятки к 5 годам лишения свободы приговорен налоговик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, решением Скадовского районного суда Херсонской области и.о. начальника Скадовского отделения налоговой милиции ГНА, задержанный сотрудниками СБУ во время получения взятки, признан виновным в совершенные преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В 2009 году налоговик требовал и получил от директора частного предприятия 800 долларов за освобождение его от уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

Приговором суда должностное лицо осуждено к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-предписывающих функций на 2 года и лишением специального звания «подполковник милиции».