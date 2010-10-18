В центре Киева - прорыв теплотрассы

В центре Киева сегодня произошел прорыв теплотрассы, которая обслуживает более 900 потребителей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Киевэнерго», в 12.55 был обнаружен прорыв теплотрассы, следствием которого стал выброс воды на улице Ивана Мазепы, недалеко от Музея Великой Отечественной войны.

Для быстрой локализации повреждения было оперативно решено понизить гидравлический режим на второй магистрали ТЭЦ-5.

В зону повреждения попало более 900 потребителей, из которых 505 – жилые дома. Для минимизации последствий аварии специалисты «Киевэнерго» в максимально короткие сроки переподключили большую часть потребителей к альтернативным источникам тепла.

По информации компании, через час после аварии было начато восстановление гидравлического режима и стабилизация давления. «Поскольку разница высот между ТЭЦ-5 и районом повреждения – значительная, то технически этот процесс занимает более продолжительное время, чем обычно», - пояснили в пресс-службе компании.

Нормализовать циркуляцию и восстановить гидравлический режим в «Киевэнерго» планировали к 22.00.

По состоянию на вечер в зоне аварии без тепла и горячей воды остаются 7 домов.

В компании обещают, что бригада «Киевэнерго» будет работать круглосуточно, и повреждение на теплотрассе будет полностью ликвидировано в течение суток.

В «Киевэнерго» отмечают, что причиной повреждения стало плохое состояние труб (внешняя коррозия), которые прослужили более 25 лет.

По данным статистики, на проблемном участке длиной в 300 м на улице И.Мазепы за 5 лет произошло 26 повреждений, только за последнюю неделю было ликвидировано три из них.