Знаменитый фестиваль Гластонбери-2012 отменен из-за нехватки туалетов

Знаменитый британский фестиваль Гластонбери (Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts) не состоится в 2012 году из-за проведения Олимпийских игр в Лондоне, для организации которых потребуется такое количество туалетных кабинок, что на любителей музыки может и не хватить, сообщает в понедельник газета Guardian cо ссылкой на представителя фестиваля Джона Шерлоу (John Sherlaw).

Гастонбери проходит с 1970 года традиционно в последние выходные июня, а XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне начнутся в июле 2012 года.

"Мы пользуемся услугами четырех различных поставщиков туалетных кабинок, но Олимпиада неминуемо означает гигантский скачок цен на них - для поставщиков это просто мечта. Кабинки явно встанут нам в копеечку, так что мы решили, что Олимпийский год - самое время перевести дух", - сказал представитель Гластонбери.

В прошлом году для посетителей фестиваля - а их было около 190 тысяч человек - работало 3,225 тысячи туалетов.

Порядок во время концертов и прочих акций охраняло 600 с лишним полицейских, которые также могут понадобиться в Лондоне, несмотря на то, что концерты в Гластонбери проходят в конце июня, а Олимпиада начинается 27 июля: власти уверены, что безопасность в столице накануне Игр нуждается в повышенном внимании.

Шерлоу также напомнил, что Гластонбери - частная затея: музыканты и их публика собираются на ферме, принадлежащей Майклу Ивису (Michael Eavis), и время от времени хозяйство нуждается в передышке. Фестиваль брал паузу в 2001 и 2006 году и собирался сделать это в 2011 году, однако гастрольный график многих важных групп был уже сверстан, билеты - распроданы, и от перерыва пришлось отказаться.

На рок-фестиваль в Гластонбери, в графстве Сомерсет на юго-западе Англии, помимо музыкантов, съезжаются актеры, перформансисты и цирковые труппы. Все они, вместе с многотысячной публикой, сражаются с фирменной гластонберийской грязью - на ферме Ивиса целых две речки, и они довольно часто выходят из берегов. Несмотря на не слишком благоприятные условия, Гластонбери считается одним из главных летних фестивалей Европы.

РИА Новости