Началась акция "Не ждите милости от Нацбанка"

В Днепропетровске началась всеукраинская акция заемщиков банков «Не ждите милости от Нацбанка», сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в Днепропетровской областной общественной организации правовой защиты «Граждане», с сегодняшнего дня заемщики банков со всей Украины намерены буквально «завалить» обращениями и письменными запросами о правомерности валютных кредитов Кабинет Министров и Национальный банк Украины.

По словам участников акции, заемщики преследуют целью привлечь внимание к трудному положению граждан Украины, которые с 2003 по 2008 год взяли кредиты в иностранной валюте на потребительские цели, а после изменения курса валюты не могут повернуть одолженное.

Также участники акции хотят выяснить законность самого предоставления банковских кредитов в иностранной валюте гражданам Украины.

«Теперь, после прыжка курса доллара по отношению к гривне, банки требуют от нас выплаты почти вдвое больших сумм, чем было фактически получено. Мы призвали не только «валютных» заемщиков, но и всех граждан Украины, заинтересованных в установлении законности, обратиться в Национальный банк Украины, Кабинет Министров и другие органы власти с просьбой выяснить вопрос. Массовые обращения заставят чиновников дать на него ответ», – заявил корреспонденту Свободы руководитель организации «Граждане» в Днепропетровске, адвокат Илья Бондарь.

К массовой акции заемщиков подтолкнул резонансный случай в Днепропетровске: во вторник один из «валютных» заемщиков, против которого судился банк, умер прямо в суде.