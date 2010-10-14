В пятиэтажном жилом доме в Мукачево взорвался газ

Вчера в 23.22 в Мукачево Закарпатской области в жилом доме, в квартире на пятом этаже, где производился ремонт, в результате утечки бытового газа произошел взрыв.

В результате взрыва произошло обрушивание плит железобетонного перекрытия кровли над 5-м этажом, повреждены перегородки и кирпичные стены четырех квартир, выбиты стекла в подъезде, сообщает пресс-служба МЧС.

В ходе разбора завала аварийно-спасательными подразделами МЧС спасены два человека, которые от госпитализации отказались.

По решению местных органов исполнительной власти 68 жителей дома отселены, из них 19 (в том числе 6 детей) - в оздоровительный комплекс „Латорица”, другие размещены у родственников. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

К ликвидации последствий взрыва были привлечены 87 человек, а также 15 единиц техники.

По факту происшествия правоохранительные органы ведут доследственную проверку.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Закарпатской области.