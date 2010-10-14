Нацсовет создаст Коллегию экспертов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня на заседании принял решение создать Коллегию экспертов - постоянно действующий независимый коллегиальный консультативно-совещательный орган.

Об этом на брифинге сообщила член Национального совета Ирина ОПИЛАТ, проинформировали УНИАН в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию.

Она отметила, что «своей целью мы ставили, во-первых, расширение отношений Национального совета с представителями общественности. Во-вторых, самое важное – попытка сохранить и установить наследственность поколений, использовать позитивный опыт в пользу нашей деятельности, наших отношений с телерадиоорганизациями”.

И.ОПИЛАТ проинформировала, что в Коллегию экспертов будут приглашены специалисты, которые уже работали в Национальном совете, или просто известные авторитеты в своей области: кинорежиссеры, законодатели, журналисты, писатели. Люди, которые имеют активную гражданскую позицию и которые имеют беспрекословный авторитет в обществе, добавила она.

Члены Национального совета еще не определились с составом Коллегии экспертов. Они обратятся к каждому из кандидатов с письмами-приглашениями принять участие в деятельности этого совещательного органа. Когда будет подтверждено согласие на вхождение, Национальный совет объявит состав Коллегии экспертов, сказала И.ОПИЛАТ.

Член Национального совета предложила представителям СМИ высказать свои предложения по поводу кандидатур в Коллегию экспертов.