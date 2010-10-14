СБУ раскрыла схему кражи нефти

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая крала с предприятия нефтепродукты.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Сумской области, злоумышленники, используя несколько врезок одновременно, перекачивали нефть в скрытые емкости грузовиков, а впоследствии по фиктивным документам вывозили на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в других регионах. Установлено, что в течение сентября – начале октября ворам удалось похитить 70 тонн нефтепродуктов на общую сумму свыше 270 тыс. грн.

Днями в Ахтырском районе сотрудники СБУ задержали 5 членов организованной преступной группировки – граждан Украины и России, 3 грузовика и 3 легковых автомобиля, которые использовались для прикрытия во время движения. Задействованный в кражах автотранспорт с фиктивными номерами был оборудован средствами радиосвязи; злоумышленники пользовались определенной системой передачи сигналов. Во время задержания у воров изъято травматическое оружие, спецсредства для повреждения колес, взрывные пакеты.

В отношении пяти задержанных Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.