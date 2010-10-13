Ассоциация пекарей: в Украине проблемы с запасом зерна

Председатель президиума Всеукраинской ассоциации пекарей Михаил СТАДНИК и одновременно председатель правления ООО "Стиоми-Холдинг" заявляет, что в Украине на сегодняшний день дефицит продовольственного зерна составляет более 2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции с журналистами.

"В Украине появились проблемы с продовольственным запасом зерна. Об этом свидетельствуют попытки правительства ввести квоты на экспорт зерна. Сейчас государству не хватает более 2 млн. тонн продовольственного зерна", - сказал он.

По словам М.СТАДНИКА, страны Черноморского бассейна в этом году недобрали 42% продовольственной пшеницы.

"Позиция Всеукраинской ассоциации пекарей одна – прежде всего, предоставлять муку из Аграрного фонда хлебозаводам, которые производят 50 и более процентов продукции для стабилизации ценовой ситуации на рынке хлебобулочных изделий. Мы обязательно обратимся в Генпрокуратуру, СБУ, к Президенту Украины с целью проверки процедуры выдачи муки из Аграрного фонда", - сказал СТАДНИК.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики 7 октября т.г. опровергло распространенную рядом СМИ информацию о введении квот на экспорт зерна.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что правительство на этой неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна. Он подчеркнул, что решение будет принято после окончательного уточнения объемов зерна, которыми располагает Украина.

Минагрополитики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам Минагрополитики, урождай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.