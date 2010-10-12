Трем погибшим в ДТП на переезде детям было 7, 13 и 15 лет

Трем детям, погибшим сегодня в автокатастрофе в городе Марганец, было 7, 13 и 15 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

При этом в пресс-службе отметили, что также среди погибших есть два человека 1992 года рождения, в частности, одна из них (девушка) была сестрой 15-летнего мальчика.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на железнодорожном переезде в городе Марганец Днепропетровской области произошло столкновение локомотива с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли более 40 человек, из какие трое детей.

По данному факту прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если оно повлекло гибель людей) Уголовного кодекса Украины.