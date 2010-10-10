Янукович желает художникам вдохновения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с профессиональным праздником украинских художников и пожелал им благосостояния, вдохновения, творческого признания, новых достижений во имя Украины.

Соответствующее поздравление размещено на официальном сайте главы государства.

Обращаясь к художникам, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Вы творите красоту, удовлетворяя природное влечение людей к прекрасному, поднимаете их над повседневностью, обогащаете души. В вашем творчестве отображается настоящее и славное историческое прошлое нашего народа. Резцом и кистью, в камне и на полотне вы воспеваете родную землю и восхваляете ее героев. Своим высоким искусством вы утверждаете духовность в обществе, способствуете развитию и процветанию Украинского государства, творите его позитивный образ в мире".