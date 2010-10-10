Воссоздается Хортицкий конный полк армии УНР

В Запорожье воссоздают Хортицкий конный полк Запорожской дивизии УНР - подразделения армии Украинской народной республики, более известное, как "Полк Черных запорожцев", и вошедшее в историю, как самая боеспособная кавалерийская часть украинской армии, которая на протяжении всей Гражданской войны ни разу не потерпевшая поражения.

Как сообщил УНИАН инициатор создания полка и его командир - известный запорожский бизнесмен и меценат Юрий РУЖИН, "цель воссоздания Хортицкого полка - собрать и сплотить людей, небезразличных к своей истории, конному делу и обеспечить им подготовку, соответствующую той, которую имели их героические предки".

"О полке Черных запорожцев, в простонародье именовавшихся "черношлычниками", в советский период незаслуженно замалчивали. А между тем именно с ними связана одна из самых героических страниц украинской истории начала ХХ века. Хортицкий конный полк, входивший в состав Запорожской дивизии, был сформирован во время Первой мировой войны (1915 г.) и участвовал в сражениях против немецких и австрийских войск. В период Гражданской войны, сражавшихся за подлинно украинские интересы конных запорожцев, небезосновательно боялись и красные, и белые, т.к. в подавляющем большинстве они были либо прирожденными казаками-рубаками, либо кавалеристами старой русской армии, которым противостоять в конном строю было крайне тяжело", - сообщил Ю.РУЖИН.

В свою очередь, генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим ОСТАПЕНКО сообщил УНИАН, что информация о Хортицком полке сейчас собирается по крупицам в различных письменных источниках и музейных коллекциях.

"Известно, что в отличие от большинства украинских кавалерийских частей, имел артиллерийскую батарею из нескольких орудий. Воины этого подразделения носили весьма экстравагантную униформу и давшую полку название "Полк черных запорожцев": черные короткие жупаны, черные галифе, смушковые шапки с длинными черными шлыками (хвостами). В Запорожском областном краеведческом музее среди предметов, некогда принадлежавших этому полку, хранится уникальный экспонат - "Печатка Хортицького конного полку", - сообщил М.ОСТАПЕНКО.

Воссозданный «Полк Черных запорожцев» будет представлен уже 10 октября на о. Хортица, где откроет всеукраинский фестиваль "Покрова на Хортице", проведение которого приурочено сразу к двум событиям, значимым для истории Украины: празднованию Дня украинского казачества и Праздника Покровы Божьей Матери - святой, которая всегда покровительствовала казакам.