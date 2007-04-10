В Черновцах ввели ”митинговую дактилоскопию”

В Черновцах сегодня в 16 часов началась акция Гражданской сети ОПОРА «Начни с чистого листа».

Как передает корреспондент УНИАН, на Центральной площади города активисты организации растянули 10-метровое полотнище, на котором жители Черновцов имеют возможность поставить свою подпись и отпечаток собственной руки, подтвердив готовность по-новому подходить к собственному выбору и осознавать ответственность за собственные позиции.

Как сообщил УНИАН сотрудник пресс-службы ГС „ОПОРА” Владислав БАРАНСКИЙ, собранные полотнища будут переданы в столицу, где ими «обернут то административное сооружение, которое больше всего будет нуждаться в связи с народом».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на Контрактовой площади возле памятника Г.Сковороде активисты ОПОРЫ в рамках акции собрали свыше ста подписей активных граждан.

С 11 апреля ОПОРА будет проводить акцию «Начни с чистого листа» в 16 городах Украины.