Больше всего среди тех, кто не поддерживает празднование двух дат, люди старше 60 лет и сторонники "ОПЗЖ".

41% граждан Украины считает, что Украина должна отмечать обе даты: и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 22 по 29 апреля фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, представленных сегодня на пресс-конференции.

В то же время 31% опрошенных считает, что Украина должна отмечать только День победы, а около 9% поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения. 10% опрошенных безразлично.

По данным опроса, празднование лишь 8 мая больше всего поддерживают в западном регионе Украины (22%), а на востоке и юге больше тех, кто считает, что отмечать надо только 9 мая (42% и 48% соответственно).

Идея отмечать обе даты преобладает среди всех возрастных групп (кроме группы старше 60 лет), а также среди электората всех партий (кроме "Оппозиционной платформы - за жизнь"). Идея празднования обеих дат также более популярна среди сторонников вступления Украины в Европейский Союз, зато среди противников европейской интеграции большинство считает уместным отмечать только 9 мая.

*** В опросе принял участие 2 тыс. 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк