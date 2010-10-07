Пиковыми по погашению госдолга будут 2010 и 2013 гг.

Для Украины пиковыми по погашению совокупного государственного долга будут 2010 и 2013 годы.

Об этом сказано в информации, обнародованной на сайте Министерства финансов Украины.

Сумма погашения в каждом из этих периодов будет эквивалентна 42,5 млрд. грн. При этом в 2010 году сумма погашения внешнего долга составит 22,8 млрд. грн., внутреннего – 19,7 млрд. грн. В 2013 году сумма выплат по внешнему долгу составит 31,8 млрд. грн. (максимальное значение до 2025 года), по внутреннему – 10,7 млрд. грн.

Максимальное погашение внутреннего долга ожидается в 2011 году, когда его сумма составит 24,4 млрд. грн.

В текущем году обязательства по погашению внутреннего долга составляют 19,7 млрд. грн., внешнего – 22,8 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины на конец августа 2010 года составил в эквиваленте 48,304 млрд. долл. При этом 26,34% госдолга Украины были номинированы в долларах США, 3,95% – в евро, 29,86% – в специальных правах заимствований, 38,72% – в гривне, 1,12% – в японской иене.