Азаров о компромиссах, поездке в Брюссель и удовлетворении партнеров

На сегодняшний день Украина и Европейский Союз имеют компромиссное решение по соглашению об ассоциации и свободной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сейчас документы, которые мы готовим для подписания, находятся в достаточной степени проработанности с двух сторон. Уже есть компромиссные решения, которые бы могли удовлетворить и Евросоюз, и Украину. 13-14 октября состоится моя поездка в Брюссель, в ходе которой мы попробуем эти вопросы довести до стопроцентной готовности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вопросы подготовки условий свободной торговли с ЕС достаточно непросты, и поэтому важна не столько дата подписания соглашения, сколько его содержание.

«Для нас важна не дата подписания документа, а качество этого документа. Поэтому давайте не будем торопить события. Мы настроены на как можно быстрое продвижение вперед в плане заключения этого соглашения, но для этого нужно быть удовлетворенным текстом документа. Хотелось бы, чтобы такое удовлетворение испытывали и наши европейские партнеры. Но удовлетворение, как говорил знаменитый классик, это продукт взаимного согласия (? - возможно, имеется в виду "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" Ильфа и Петрова. - Ред.)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о заключении соглашения об ассоциации 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашение об ассоциации и будет включать в себя создание зоны свободной торговли.

Сегодня, 6 октября, Н.АЗАРОВ заявил, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом будет подготовлено к очередному саммиту Украина-ЕС, который пройдет 22 ноября в Брюсселе.