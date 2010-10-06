Азаров два дня пробудет в Финляндии

6-7 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ осуществит официальный визит в Финляндию.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Н.АЗАРОВ проведет встречу с премьер-министром Республики Финляндия Мари КИВИНИЕМИ.

Премьер-министры двух стран планируют по итогам встречи провести совместную пресс-конференцию.

Также Н.АЗАРОВ планирует встретиться с Президентом Финляндии Тарьей ГАЛОНЕНОМ, посетить парламент Финляндии и провести встречу со спикером Саули НИИНИСТЕ.

Кроме того, в ходе визита, 7 октября, Н.АЗАРОВ примет участие и выступит в Конфедерации финских промышленников и посетит штаб-квартиру концерна Nokia.