Ликвидированы две таможни

Гостаможслужба с целью оптимизации структуры таможенных органов, расположенных в городе Киеве и Киевской области, приказом от 5 октября под №1148 прекратила деятельность двух таможенных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, прекратила деятельность Киевская центральная специализированная таможня путем присоединения к Киевской региональной таможне, а также Бориспольская таможня путем присоединения к Киевской областной таможне.

Процедуры ликвидации начнутся 7 октября, а уже на следующий день 8 октября указанные таможни прекратят осуществление таможенных процедур.

Соответственно, Киевская региональная и Киевская областная таможни определены правопреемниками присоединившихся таможен.