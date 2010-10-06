Горсовет просит не брать деньги со студентов

Тернопольский городской совет призвал ректоров местных высших учебных заведений не вводить дополнительные платные услуги, как это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины. Соответствующее обращение депутаты сегодня приняли по инициативе молодежного мэра Тернополя Назара ЗЕЛИНКИ. В документе депутаты указывают, что постановление Кабинета министров Украины № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учебными заведениями», в частности, вводит дополнительные платные услуги, которые не являются законными.

«Предоставление учебными заведениями большинства из нововведенных платных услуг, которые непосредственно связаны с организацией учебно-воспитательного процесса и предусмотрены учебными планами (например, за пользование Интернетом и услугами библиотеки, подготовка к защите диссертаций на получение научной степени кандидата или доктора наук, использование заведений физической культуры и спорта вуза, изготовление студенческих и ученических билетов, зачетных книжек и др.), не отвечает требованиям статьи 53 Конституции, которая гарантирует право каждого на образование и возлагает на государство обязанность обеспечить доступность профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях», – говорится в обращении.

Депутаты также напомнили, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 4 марта 2004 года № 5-рп/2004 (дело о доступности и бесплатности образования) определил, что бесплатность образования, как конституционная гарантия реализации права на образование, означает возможность получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях без внесения платы в какой-либо форме за образовательные услуги определенных законодательством уровня, содержание, объема и в пределах тех видов образования, бесплатность которых предусмотрена частью третьей статьи 53 Конституции Украины.

«Сегодня ряд университетов в Украине уже ввел дополнительные платные услуги, однако обычная студенческая стипендия составляет 650 грн., повышенная – 700 грн. А стоимость платных услуг в некоторых университетах колеблется от 22 до 900 гривен. Введение данного постановления может привести к легализации взяточничество и коммерциализации образования в Украине», – отменили депутаты городского совета.

Текст обращения к ректорам депутатский корпус поддержал единогласно, за него проголосовали все 42 присутствовавших депутата.