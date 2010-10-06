Сорос обвиняет Германию

Знаменитый инвестор-миллиардер Джордж Сорос предрекает странам Европейского союза полосу дефляции, спровоцированную жесткой экономической политикой Германии.

По его мнению, именно Германия "несет ответственность за спираль дефляции в зоне евро". Экономическая политика этой страны "подтолкнет Европу к затяжной стагнации, если не хуже", заявил Сорос в Колумбийском университете, где он выступил с 50-минутной речью.

Он отметил, что немецкое правительство проводит жесткую фискальную политику одновременно с сокращением импорта и снижением безработицы, что благоприятно сказывается на ситуации в стране. Однако значительный рост экономики Германии разбалансирует ситуацию в еврозоне в целом.

По мнению Сороса, у стран ЕС, чья продукция конкурирует с немецкими товарами на европейском рынке, нет другого выхода, кроме как опустить цены на собственные товары, что еще более усугубит проблемы суверенных долгов европейских государств.

РИА "Новости"