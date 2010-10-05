Из "Газели" украли 30 тысяч долларов
22:42, 05 октября 2010Общество
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Днепропетровская машина ехала через Херсон
В Херсонской области неизвестные похитили из «Газели» 30 тысяч долларов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, 1 октября возле села Чернобаевка Белозерского района (пригород Херсона) злоумышленники выбили стекло в автомобиле “Газель”, который принадлежит жителю Днепропетровской области, и похитили из салона документы и тридцать тысяч долларов.
В настоящее время злоумышленников разыскивает милиция.
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