Из "Газели" украли 30 тысяч долларов

В Херсонской области неизвестные похитили из «Газели» 30 тысяч долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, 1 октября возле села Чернобаевка Белозерского района (пригород Херсона) злоумышленники выбили стекло в автомобиле “Газель”, который принадлежит жителю Днепропетровской области, и похитили из салона документы и тридцать тысяч долларов.

В настоящее время злоумышленников разыскивает милиция.