Водитель ”жигулей” врезался в памятник Святой Богородицы

В с. Сторожница Ужгородского района Закарпатской области на перекрестке улиц водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21011" не справился с управлением и допустил столкновение авто с бетонной основой памятника Святой Богородице.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия трое человек погибло и двое пострадало, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 20 человек и 150- травмировано.