На Оболони в Киеве сожгли «Субару-Форестер»

Вчера, 4 октября, около 15.00, на Оболони загорелся припаркованный у 16-этажного дома автомобиль „Субару-Форестер”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, по указанному адресу: улица Героев Сталинграда, 20, немедленно выехали пожарно-спасательные расчеты. На момент прибытия автомобиль был полностью охвачен огнем, заливать его пришлось не только водой, но и пеной. Несмотря на то, что пожарные сработали оперативно, владелец автомобиля понес значительный ущерб - 200 тыс. грн.

Когда работники МЧС поинтересовались о причинах пожара, выяснилось, что авто подожгли. Владелец “Субару” - директор одного из офисов, расположенных в доме, возле которого стоял автомобиль, не догадывается о том, кто мог такое сделать. На данный момент ведется следствие.