Правоохранители задержали мэра Ливадии

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя южнобережного поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА по подозрению в незаконном выделении земли в Ялтинском горно-лесном заповеднике, в результате чего государству нанесено 1,1 млн. грн. ущерба.

Как сообщила УНИАН представитель крымской прокуратуры, глава поссовета, задержанный 3 октября, подозревается в выделении гражданам семи участков земли в заповеднике. Площадь переданной земли не называется.

Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура проводит расследование.

Справка УНИАН. Площадь Ялтинского горно-лесного природного заповедника - 14,5 тыс. га.