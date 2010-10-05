Правоохранители задержали мэра Ливадии
12:32, 05 октября 2010Общество
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Раздавал земли в заповеднике?
|Анатолий МАМЫКИН
Как сообщила УНИАН представитель крымской прокуратуры, глава поссовета, задержанный 3 октября, подозревается в выделении гражданам семи участков земли в заповеднике. Площадь переданной земли не называется.
Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.
Прокуратура проводит расследование.
Справка УНИАН. Площадь Ялтинского горно-лесного природного заповедника - 14,5 тыс. га.
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