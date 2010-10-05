Киев возобновил управление 80% акций «Киевгорстроя»

Собственники 80% акций «Киевгорстроя» сегодня в ходе внеочередного общего собрания акционеров сменили состав наблюдательного совета и правления компании.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве началось внеочередное собрание акционеров Холдинговой компании «Киевгорстрой», которое сменило состав наблюдательного совета и правления холдинга.

Как сообщил член регистрационной комиссии Антон ПУКОС, в зале зарегистрированы собственники 80% акций и внеочередное собрание считается правомочным.

По словам председательствующего на собрании Егора РУСИНА, принято решение об отзыве состава набсовета компании. В новый состав НС вошли Егор РУСИН, Антон ПУКОС и Владимир ПОЛЯЧЕНКО. При этом акционеры отозвали правление холдинга в полном составе и избрали главой правления Михаила ГОЛИЦУ (заместитель главы Киевской городской государственной администрации, начальник главного управления жилищного обеспечения).

В зале также присутствует заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. В то же время, неизвестные не пропустили в здание руководство холдинга. «Мы не можем попасть в здание, где объявлено собрание на регистрацию. У меня есть официальный договор аренды помещения между «Киевгорстроем» и Киевским метрополитеном, в котором указано, что с 8.30 до 12.00 мы можем занимать помещение», - сказал вице-президент «Киевгорстроя», исполняющий (на то время) обязанности главы правления компании Вячеслав ТОПЧИЙ.

Он уточнил, что действующий на то время президент – глава правления «Киевгорстроя» Василий МОЖАР находится в отпуске, поэтому В.ТОПЧИЙ исполняет его обязанности. Он также добавил, что попасть в здание акционерам препятствует «группа молодчиков, которые якобы являются акционерами». «Мы работаем давно, и почти всех своих акционеров знаем в лицо. Это не наши акционеры», - уточнил он.

Кроме того, по словам Артема СТОЯНОВА, который представился журналистам как представитель новых акционеров – кипрской компании «ИНТРОПОЛИЯ», их тоже не пускают на проходящее в здании собрание акционеров. Он уточнил, что состоянием на сегодня на 9.00 утра данная компания владеет 8% акций «Киевгорстроя».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генеральной прокуратуры, в частности, наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять любые действия по внесению изменений в систему реестра владельцев акций «Киевгорстроя». Следующее рассмотрение дела в суде состоится 12 октября.

Генпрокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применение последствий его недействительности.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.