Милиция нашла склад поддельного евроцемента

В Запорожской области выявлено предприятие, незаконно производившее цемент известных торговых марок.

Как сообщили УНИАН в штабе Управления налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области, предприятие, занимавшееся фальсификацией цемента известных торговых марок, налоговики выявили на территории складских помещений в Пологовском районе области.

Там, в частности, поддельный цемент под маркой "Евроцемент", получали путем расфасовки цемента неустановленного происхождения в стандартные 50-килограммовые мешки с данными упомянутого известного брэнда.

"Цемент для расфасовки с незаконным использованием товарного знака поступал по железной дороге: непосредственно к складским помещениям подходят железнодорожные пути, по которым его и подвозили вагоном", - сообщили в штабе, отметив, что было налажено довольно масштабное производство, которое специализировалось на "выпуске" цемента сразу нескольких реальных производителей этого товара.

"Только во время осмотра было описано оборудование для расфасовки цемента, транспортерная линия, а так же 2 тыс. 800 мешков цемента по 50 кг каждый и тара: мешки для расфасовки цемента в количестве 14 тыс. шт. – имущество на общую сумму в 149 тыс. гривен", – констатировали в штабе УНМ ГНАУ в Запорожской области.

На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении организатора незаконного производства уголовного дела по ст. 229 Уголовного кодекса Украины - "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицирующего происхождение товара". За это преступление УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.