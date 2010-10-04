Женщину-оператора затянуло в механизм глиносмесителя

20:50, 04 октября 2010
Общество
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Трагедия во Львовской области

На одном из предприятий Яворивского района Львовщины трагически погибла 47-летняя женщина-оператор производственного участка, которую затянуло в механизм глиносмесителя.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, в производственном цехе предприятия в глиносмесителе было обнаружено тело женщины, работавшей оператором производственного участка.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что «на смотровом окне глиносмесителя отсутствует концевик, который автоматически выключает глиносмеситель при открытом смотровом окне».

 

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