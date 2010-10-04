МВД опять накупило машин - теперь на 40 миллионов

МВД опять пополнило свой автопарк почти на сорок миллионов гривен.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

В частности МВД купило 12 автомобилей Toyota Camry в ООО "ВіДі Автострада" за 5 315 040 гривен. Таким образом каждое авто стоит свыше 440 тысяч. Тогда как автосалонах самый дорогой вариант авто стоит 390 тысяч гривен.

Также МВД закупило 19 единиц автомобилей SsangYong Actyon в ІП "ТД "Автоцентр Харьков" за / 3 936 800 грн.

Кроме того, закуплен 141 автомобиль Daewoo Lanos за 11 702 718 грн и 239 автомобилей ВАЗ-2107 на сумму 11 938 050 гривен в ООО "Украинский автомобильный холдинг".

Кроме автомобилей МВД также пополнило автобусный парк. Так закуплено 15 единиц микроавтобусов Hyundai Н1 и 49 микроавтобусов специального назначения ГАЗ-322132-288С.

Траспорт приобретен в ООО "Украинский автомобильный холдинг" за 3 900 000 грн и ІП "ТД "Автоцентр Харьков" за 6 466 680 грн.

Еще 36 автобусов марок "Богдан", "Антон" и ПАЗ закуплено в ІП "ТД "Автоцентр Харьков" на 2 300 000 грн и ООО "АЗ "Анторус" за 7,5 миллионов.

Кроме того закупленs 1 автомобиль ассенизационный за 193 000 гривен и автомобиль медицинской помощи на базе ГАЗ-32214 за 158 000 грн.

Украинская правда