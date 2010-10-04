Сколько стоит сейчас жилье в Киеве

В Киеве в январе-сентябре этого года было продано 7178 квартир на вторичном рынке и 1712 – в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (47% сделок), 42% приходится на двухкомнатные квартиры и 11% на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (69%) приходится на квартиры до 100 тыс. долл., 19% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 12% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом средняя цена квартир на вторичном рынке Киева составляет 1 802 долл./кв.м, на первичном - 1 555 долл./кв.м.

Напомним, по итогам 9 месяцев 2009 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 4 290 квартир, на первичном рынке - 1 001.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в августе этого года было продано 707 квартир на вторичном рынке и 199 – в недостроенных домах; по итогам июля 2010 года на вторичном рынке было продано 768 квартир, на первичном рынке - 211; по итогам июня т.г. на вторичном рынке жилья Киева было продано 935 квартир, на первичном рынке - 270 квартир. За первое полугодие этого года в столице продано более 6 тыс. квартир, из которых 1 074 квартиры - на первичном рынке и 4 930 квартир – на вторичном.

В 2009 году на вторичном рынке жилья Киева было продано 6,6 тыс. квартир, на первичном рынке - 1,4 тыс.