В пригороде Киева подорожала земля

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в январе-сентябре 2010 года выросла на 4,65%, или 178 долл., – до 4010 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 6,03% (66 долл.) – до 1166 долл./сотка, Вышгородском – на 5,13% (149 долл.) – до 3056 долл./сотка, Бородянском – на 7,08% (129 долл.) – до 1955 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 5,06% (318 долл.) – до 6605 долл./сотка, Фастовском – на 2,03% (23 долл.) – до 1173 долл./сотка, Кагарлыкском – на 6,54% (93 долл.) – до 1512 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 2,20% (23 долл.) – до 1074 долл./сотка, Обуховском – на 2,43% (111 долл.) – до 4667 долл./сотка, Макаровском – на 0,24% (4 долл.) – до 1857 долл./сотка, Васильковском – на 4,82% (121 долл.) – до 2624 долл./сотка, Броварском – на 7,88% (226 долл.) – до 3090 долл./сотка, Белоцерковском – на 5,23% (61 долл.) – до 1225 долл./сотка, Иванковском районе – на 4,56% (49 долл.) – до 1119 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,22%, или 48 долл., – до 3933 долл. за сотку; в июле 2010 года снизилась на 1,24%, или 50 долл., – до 3981 долл. за сотку; за 6 месяцев этого года выросла на 5,22%, или 200 долл., – до 4031 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.