Синоптики на завтра обещают заморозки

Синоптики прогнозируют ночью 5 октября заморозки, днем – до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, во вторник в южной части облачно, местами небольшой, в Крыму умеренный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, в Крыму - до 10°, днем - 10-15°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, заморозки на поверхности почвы - 0-5°, местами в воздухе - 0-2°; днем - 7-12° тепла; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - 2-7° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-4° тепла, заморозки на поверхности почвы - 0-5°, местами в воздухе - 0-2°; температура днем - 7-12° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем около 10° тепла.