В понедельник синоптики обещают до 13° тепла

В Украине завтра днем синоптики прогнозируют до 13° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 4 октября ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой дождь. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10м/с, в Крыму и Призовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Крыма, заморозки на поверхности грунта 0-5°, в воздухе местами 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла; на побережье Крыма ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности грунта и местами в воздухе 0-5°, днем 8-13°тепла.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем около 10°.