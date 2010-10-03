В субботу во время представления во Львовском цирке лев напал на дрессировщика.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций горсовета, зверь сильно повредил ногу дрессировщику. Людей срочно эвакуировали из зала, а само представление прекратили.

В комментарии руководитель пресс-службы горсовета Андрей МОСКАЛЕНКО отметил, что угрозы для зрителей не было, поскольку их очень быстро вывели из цирка, избежав паники.

Дрессировщик госпитализирован в городскую больницу номер 8.