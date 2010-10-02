Сегодня в Конче-Заспе под Киевом потерялся 5-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе столичного главка милиции, на пульт 102 поступил сигнал от родителей пропавшего мальчика.

«Примерно в 17:30 на 12-м километре Обуховского шоссе в районе санатория «Жовтень» во время игры в прятки в лесу потерялся 5–летний ребенок. Его рост 110 сантиметров, волосы светлые, короткие, глаза светлые. Был одет в синие джинсы, черные сапоги, синюю дутую куртку, кепку красного цвета с надписью «Феррари», - отмечается в сообщении.

Нашедших ребенка просят сообщить по телефонам 098 362 6515 либо 102.