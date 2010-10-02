Под Киевом потерялся 5-летний ребенок
19:39, 02 октября 2010Общество
1462 0
Играли в прятки
Сегодня в Конче-Заспе под Киевом потерялся 5-летний ребенок.
Как сообщили УНИАН, в пресс-службе столичного главка милиции, на пульт 102 поступил сигнал от родителей пропавшего мальчика.
«Примерно в 17:30 на 12-м километре Обуховского шоссе в районе санатория «Жовтень» во время игры в прятки в лесу потерялся 5–летний ребенок. Его рост 110 сантиметров, волосы светлые, короткие, глаза светлые. Был одет в синие джинсы, черные сапоги, синюю дутую куртку, кепку красного цвета с надписью «Феррари», - отмечается в сообщении.
Нашедших ребенка просят сообщить по телефонам 098 362 6515 либо 102.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter