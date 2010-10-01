Студенты проведут марш протеста в Крыму

В понедельник, 4 октября, студенты высших учебных заведений Симферополя проведут марш за отмену постановления Кабинета министров № 796 о перечне платных услуг, которые могут предоставлять учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщили организаторы мероприятия.

Поводом для возмущения симферопольских студентов стало то, что постановление Кабмина устанавливает плату за дополнительные консультации преподавателей и переэкзаменовку, использование материальной базы вузов. Также оно предполагает денежные штрафы за пропуски занятий «без уважительной причины», платное использование библиотечных фондов и других мер, направленных на коммерциализацию и урезание доступности образования. «Данные нововведения противоречат ст. 53 Конституции о праве на бесплатное образование и открывает администрации вузов широкое поле для коррупционных махинаций», - считают организаторы.

В телефонном разговоре один из организаторов - член инициативной студенческой группы сообщил корреспонденту УНИАН, что мероприятие не связано ни с какой политической силой, инициаторами протеста выступили сами студенты крупнейших вузов Симферополя. При этом он отметил, что ректор Таврического национального университета им. Вернадского Николай БАГРОВ встречался с инициаторами марша протеста и настаивал на том, что принятое постановление - прогрессивная мера, которая положительно повлияет на дисциплину студентов, а акции протеста являются провокацией. По словам представителя инициативной группы, многие студенты после встречи с Н.БАГРОВЫМ приняли его позицию, и ожидаемое количество участников акции сократится с 1 тыс. человек до приблизительно 200 человек.

В знак протеста против введения «законной коррупции» студенты пройдут маршем от Таврического национального университета им. Вернадского до Министерства образования Крыма, где состоится митинг. Участники выступят с лозунгами "Универ не базар! Знания не товар!", "Учиться, учиться, еще раз учиться! Бесплатно, бесплатно, еще раз бесплатно!".

Подобные акции, по словам организаторов, пройдут в ряде других городов Украины, в том числе и в Киеве.