Азаров: экономика Украины постепенно восстанавливается

Экономика Украины постепенно восстанавливается. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время встречи с директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«Экономика восстанавливается. Мы имеем 4% роста ВВП. Возросли валютные резервы. У нас относительно низкая инфляция. Мы удерживаем дефицит бюджета в рамках установленных параметров, рост доходов бюджета – в пределах прогнозируемых параметров», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, на сегодняшний день правительство существенно ограничило внутренние и внешние займы. Учитывая то, что последние займы, которые осуществил Кабинет министров, размещая еврооблигации, были долгосрочными, то в ближайшей перспективе правительство будет выплачивать только проценты, что, соответственно, не будет создавать лишней нагрузки на бюджет.

«Это означает, что мы можем сосредоточиться на проведении масштабных реформ в государстве», - отметил премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что реформы будут проведены во всех сферах жизнедеятельности страны: «Наше правительство наработало большой пакет реформ, которые касаются дерегулирования предпринимательской деятельности, гармонизации нашего законодательства с законодательством стран ЕС и тому подобное. Кабинет министров решительно настроен на их эффективную реализацию».

В частности, глава правительства подчеркнул, что важным шагом на пути проведения реформ станет принятие Налогового кодекса: «Мы уже подали в парламент проект Налогового кодекса, который предусматривает значительное упрощение налоговых процедур, содержит ряд инноваций, которые должны создать стимулы для притока инвестиций в государство. Мы ожидаем, что эффект будет обязательно. Снижая налоги, правительство идет на определенные риски, поэтому на этот период мы рассчитываем на поддержку МВФ».

В свою очередь, директор-распорядитель МВФ Д.СТРОСС-КАН отметил, что в отношениях между органами власти он наблюдает полное взаимопонимание и слаженность действий. «Мне было приятно слышать о том, что вы вместе с Президентом обсуждаете вопросы, делаете прогнозы, видите перспективу. И я уверен, что вы действительно справитесь с теми заданиям, которые вы перед собой ставите», - подчеркнул он.

Д.СТРОСС-КАН отметил, что программа сотрудничества Украины и МВФ выполняется успешно.