В Украине стартовал осенний призыв

Сегодня, 1 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания на срочную воинскую службу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, всего планируется призвать 26 тыс. 700 человек. Из них в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны 20 тыс. человек, во Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины – 5 тыс. 600 юношей и в Государственную специальную службу транспорта – 1 тыс. 100 граждан Украины.

В то же время на протяжении октября – ноября 2010 года предусматривается уволить в запас из рядов ВСУ солдат и матросов, сержантов и старшин, призванных в октябре – ноябре 2009 года, а также матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого обеспечения Военно-Морских Сил ВСУ, призванных в апреле – мае 2009 года.

Проведение призывной кампании “Осень – 2010” будут обеспечивать 24 областные, Киевская городская и Крымская Республиканская призывные комиссии.

Решением правительства на организованное проведение осенней призывной кампании 2010 года из государственного бюджета выделено 1 млн. 722 тыс. 150 грн.