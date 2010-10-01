Цены на нефть идут вверх

Цены на баррель нефти в системе электронных торгов биржевой группы CME утром 1 октября поднялись на 42 цента. Теперь баррель WTI с поставкой в ноябре торгуется выше отметки в 80 долларов за баррель. Так дорого нефть не стоила с первой половины августа, отмечает Лента.ру.

По итогам торгов 30 сентября, нефть вплотную приблизилась к отметке в 80 долларов, но не преодолела ее: баррель WTI завершил сессию с ценой 79,97 доллара. При этом европейская Brent уже давно торгуется выше 80 долларов: утром 1 октября эта марка оценивается в 82,57 доллара за баррель.

Цены на углеводороды растут практически всю неделю. В значительной степени это связано с ослаблением курса доллара по отношению к основным мировым валютам.

Кроме того, на настроения трейдеров повлияла и макроэкономическая статистика, опубликованная в конце сентября. Так, в США министерство торговли отчиталось, что во втором квартале ВВП вырос не на 1,6, как сообщалось ранее, а на 1,7 процента.