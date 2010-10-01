Милиция задержала торговца амфетамином
01:02, 01 октября 2010Общество
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Сообщение из Симферополя
В Симферополе на Центральном автовокзале сотрудники милиции задержали 30-летнего жителя Джанкоя, у которого в ходе личного досмотра обнаружили 38 капсул амфетамина.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.
Наждая капсула была запакована в индивидуальную самодельную упаковку - полимерную трубочку, запаянную с двух сторон. Одна такая капсула содержит одну дозу наркотика.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса Украины.
Все 38 доз амфетамина отправлены на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр крымского главка милиции.
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