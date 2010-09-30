В Керчи 55 судов не вышли в море

В Керчи (АР Крым) из-за непогоды не вышли в море 55 судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Керченский городской портал.

По данным портала, в связи с непогодой и сильным ветром капитаны судов решили переждать шторм на якорных стоянках.

По данным оперативного дежурного морского спасательного координационного центра, на рейде у входа и выхода в Керченский пролив скопилось 55 судов. Кроме того, в связи с сильным волнением на море не отправляется паром Крым-Кавказ.

Скорость ветра в настоящее время достигает 16 м/с, порывы - до 20 м/с. Волна в проливе достигает 1,5 метров.

"Капитаны предпочитают бросить якорь на время шторма недалеко от берега и ждут хорошей погоды, чтобы продолжить плавание", - сообщает портал.