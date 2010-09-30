Фотовыставка «День’2010»

В пятницу, 1 октября, в 18.00 в “Украинском доме” по адресу: ул. Крещатик, 2, состоится открытие большой Фотовыставки «День’2010». Вход только по приглашениям.

На суд почитатели живой репортерской съемки будут представлены около 300 наилучших фоторабот профессиональных художников фотографии и любителей-начинающих, присланных изо всех уголков Украины и из-за границы на ежегодный XII Международный фотоконкурс газеты «День». За годы своего существования Фотоконкурс «Дня» уверенно удерживает весомую позицию законодателя высокого уровня и хорошего вкуса в жанре живой репортерской съемки и стал традиционным в культурной жизни столицы.

Откроет Фотовыставку главный редактор Всеукраинской газеты «День» ИВШИНА Лариса Алексеевна. Среди гостей Фотовыставки – известные представители политической и культурной элиты Украины, больших компаний-спонсоров, университетов, общественных организаций и медиа-средств.

Фотоконкурс является масштабным социальным проектом Всеукраинской газеты «День» и проводится ежегодно с 1998 года. Он имеет целью выявление и становление новых талантов и демонстрацию широкой общественности «другой» Украины – незаангажированной, дружеской и открытой к общению.

Количество и география представленных работ с каждым годом растут. Среди традиционных тем конкурса – «События», «Личности», «Украинский мир» «Жизнь как она есть», недавно внедрена отдельная номинация «Мир глазами детей», куда посылают свои первые работы юные участники до 18-ти лет.

После праздничной презентации в “Украинском доме” экспозиция, составленная из наилучших работ, путешествует большими и малыми городами Украины. За двенадцать лет ее увидели Львов, Донецк, Винница, Ровно, Луцк, Житомир, Чернигов, Запорожье, Полтава, Луганск, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Трускавец, Острог, Одесса, Чечельник, Черновцы, Славутич, Энергодар, Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города.

Фотовыставка проходит при поддержке Представительства Организации Объединенных Наций в Украине в рамках празднования 65-й годовщины со дня ее основания.

Во время Фотовыставки состоится презентация нового издания – двухтомника «Экстракт +200» и других книг из Библиотеки газеты «День». Все посетители фотовыставки смогут почувствовать себя членами жюри, отдав свой голос за наиболее интересную, на его взгляд, фотоработу. В конце Фотовыставки по результатам зрительского голосования будет провозглашен победитель от города Киева.

Прямую трансляцию награждения победителей XII Международного фотоконкурса газеты «День-2010» смотрите на сайте газеты «День» 1 октября в 2010 г. в 18.00. Трансляцию мероприятия осуществляет группа компаний «Адамант».