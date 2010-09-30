Фотовыставка «День’2010»
В пятницу, 1 октября, в 18.00 в “Украинском доме” по адресу: ул. Крещатик, 2, состоится открытие большой Фотовыставки «День’2010». Вход только по приглашениям.
На суд почитатели живой репортерской съемки будут представлены около 300 наилучших фоторабот профессиональных художников фотографии и любителей-начинающих, присланных изо всех уголков Украины и из-за границы на ежегодный XII Международный фотоконкурс газеты «День». За годы своего существования Фотоконкурс «Дня» уверенно удерживает весомую позицию законодателя высокого уровня и хорошего вкуса в жанре живой репортерской съемки и стал традиционным в культурной жизни столицы.
Откроет Фотовыставку главный редактор Всеукраинской газеты «День» ИВШИНА Лариса Алексеевна.Среди гостей Фотовыставки – известные представители политической и культурной элиты Украины, больших компаний-спонсоров, университетов, общественных организаций и медиа-средств.
Фотоконкурс является масштабным социальным проектом Всеукраинской газеты «День» и проводится ежегодно с 1998 года. Он имеет целью выявление и становление новых талантов и демонстрацию широкой общественности «другой» Украины – незаангажированной, дружеской и открытой к общению.
Количество и география представленных работ с каждым годом растут. Среди традиционных тем конкурса – «События», «Личности», «Украинский мир» «Жизнь как она есть», недавно внедрена отдельная номинация «Мир глазами детей», куда посылают свои первые работы юные участники до 18-ти лет.
После праздничной презентации в “Украинском доме” экспозиция, составленная из наилучших работ, путешествует большими и малыми городами Украины. За двенадцать лет ее увидели Львов, Донецк, Винница, Ровно, Луцк, Житомир, Чернигов, Запорожье, Полтава, Луганск, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Трускавец, Острог, Одесса, Чечельник, Черновцы, Славутич, Энергодар, Симферополь, Севастополь, Ялта и другие города.
Фотовыставка проходит при поддержке Представительства Организации Объединенных Наций в Украине в рамках празднования 65-й годовщины со дня ее основания.
Во время Фотовыставки состоится презентация нового издания – двухтомника «Экстракт +200» и других книг из Библиотеки газеты «День».Все посетители фотовыставки смогут почувствовать себя членами жюри, отдав свой голос за наиболее интересную, на его взгляд, фотоработу. В конце Фотовыставки по результатам зрительского голосования будет провозглашен победитель от города Киева.
Прямую трансляцию награждения победителей XII Международного фотоконкурса газеты «День-2010» смотрите на сайте газеты «День» 1 октября в 2010 г. в 18.00. Трансляцию мероприятия осуществляет группа компаний «Адамант».
Фотовыставка будет открыта для свободного посещения с 2 по 10 октября в 2010 г.По вопросам аккредитации и организационных вопросов обращайтесь: Агентство маркетинга и развития газеты «День» Инесса ПОЛИЩУК - специалист по РR т ф. (044) 414-98-20, 096-456-03-94 e-mail:
Агентство маркетинга и развития газеты «День»
Инесса ПОЛИЩУК - специалист по РR
т ф. (044) 414-98-20, 096-456-03-94
e-mail:pr@day.kiev.uawww.day.kiev.ua