В Донецке похитили работника органов юстиции

Сегодня в Донецке неизвестные похитили работника органов юстиции и увезли в неизвестном направлении.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в 8.40 в Киевский райотдел милиции Донецка поступило сообщение о том, что неизвестные лица в одном из подземных паркингов насильно усадили в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении.

Как удалось установить, похищенным является работник органов юстиции Донецкой области. Милицией незамедлительно был введен план «Перехват», принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения похищенного лица и задержанию злоумышленников.