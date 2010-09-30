В Донецке похитили работника органов юстиции
13:46, 30 сентября 2010Общество
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Мужчину затолкали в авто и увезли
Сегодня в Донецке неизвестные похитили работника органов юстиции и увезли в неизвестном направлении.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что в 8.40 в Киевский райотдел милиции Донецка поступило сообщение о том, что неизвестные лица в одном из подземных паркингов насильно усадили в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении.
Как удалось установить, похищенным является работник органов юстиции Донецкой области. Милицией незамедлительно был введен план «Перехват», принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения похищенного лица и задержанию злоумышленников.
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