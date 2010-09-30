Завтра в Украине - от 2° мороза до 18° тепла

Завтра в Украине ожидаются дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом, в восточной части и большинстве центральных областей ночью сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в южной части порывы 17-22 м/с, ночью в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 7-12°; на крайнем юге ночью 8-13°, днем 13-18°; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области в пятницу ожидаются дожди. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 7-12°. В Киеве температура ночью 6-8°, днем 9-11°.