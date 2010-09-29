Министр обещает закончить ремонт подводной лодки

Министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ обещает закончить ремонт и ввести в эксплуатацию подводную лодку “Запоріжжя”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня журналистам в Житомирской области, где состоялся очередной этап учений “Взаимодействие – 2010”.

“Подводная лодка “Запоріжжя” будет восстановлена и введена в строй”, - подчеркнул он.

Говоря о ситуации с единственной подводной лодкой ВМС Украины, руководитель отечественного оборонного ведомства отметил, что были времена, когда эту подводную лодку “прятали” 4-5 лет.

«И говорили, что ее не будет», – сказал министр обороны, отметив, что сегодня в мире только 40 стран имеют свой подводный флот.

«И я уверен, что у Украины есть право на то, чтобы иметь собственный подводный флот", – отметил М.ЕЖЕЛЬ.

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