Ветераны: украинский подводный флот системно уничтожается

Ветераны Военно-морских сил крайне обеспокоены системным уничтожением украинского подводного флота.

Об этом заявил председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Александр КУЗЬМИН вчера на пресс-конференции в УНИАН.

«Вопрос о единственной в составе Военно-морских сил Украины подводной лодке «Запоріжжя» не может не волновать ветеранов подводного флота», - отметил А.КУЗЬМИН.

Он подчеркнул, что лодка никак не может выйти из ремонта. «Мы все хорошо понимаем, что потеря этой подводной лодки будет означать, что Украина никогда, по крайней мере в ближайшем будущем, не будет иметь подводного флота», - сказал А.КУЗЬМИН.

Он пояснил, что эти системные проблемы связаны с долговременным пребыванием лодки в состоянии ремонта. Также, по его словам, у приобретенной для «Запоріжжя» несколько лет назад за большие деньги в Греции аккумуляторной батареи осталось всего два года гарантийного срока. «Загрузить ее на лодку невозможно, ведь Украина не имеет зарядной станции – единственная такая в исправном состоянии есть лишь у российского Черноморского флота», - сказал А.КУЗЬМИН.

В связи с этим он предложил решить эту проблему двум командующим (ВМС Украины и ЧФ России – УНИАН). «Это простой вопрос, но мешает политическое противостояние между странами», - отметил ветеран ВМС.

В то же время он допустил, что даже при условии решения всех технических вопросов, и если лодка выйдет из ремонта, то судоремонтный завод вместе с ВМС Украины не будут способны провести швартовые испытания. “И даже если и этот вопрос “закрыть” и перейти к ходовым испытаниям, то кто подпишет “журнал выхода в море” этой подводной лодки? Нет того штаба, который бы осуществил проверку и позволил этот выход. Более того, при ходовых испытаниях на борту необходимо иметь сдаточную команду, которая формируется из работников завода – а там уже люди в основном в возрасте за 60 лет, которые никогда не получат соответствующий допуск”, - констатировал А.КУЗЬМИН.

Он отметил, что у Украины нет средств для обеспечения проведения спасательной операции в условиях глубоководного погружения.

Также, как сказал ветеран-подводник, у «Запоріжжя» нет второго экипажа. “Резервный экипаж расформирован командующим ВМС Украины. Учить подводников сегодня в Украине некому. Поэтому я и говорю о системных разрушениях”, - сказал А.КУЗЬМИН

Вместе с тем, он констатировал, что “это же происходит и с украинским надводным военно-морским флотом”.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что ходовые испытания подводной лодки «Запоріжжя» запланированы на начало 2010 года. Он также сообщил, что в этом году на ремонт и введение в эксплуатацию «Запоріжжя» предусмотрено 17 млн. грн.