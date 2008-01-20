Единственную в Украине подводную лодку «Запоріжжя» отремонтируют в этом году?

В Военно-Морских силах Украины надеются, что ремонт подводной лодки «Запоріжжя» будет завершен в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня в Севастополе на торжественных мероприятиях по случаю 37-й годовщины подъема военно-морского флагу на единственном в Вооруженных Силах Украины подводной лодке «Запоріжжя».

В частности, утром на лодке, которая уже около 5 лет ремонтируется на 13-ом Судоремонтном заводе ЧФ РФ, был торжественно поднят флаг ВМС Украины и флаги расцвечивания. Во время торжественного собрания моряков-подводников с праздником поздравил первый заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Обращаясь к личному составу и шефам «Запоріжжя», контр-адмирал, в частности, отметил, что в последнее время в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины существует много мнений относительно дальнейшей судьбы этой подводной лодки. В то же время, по его словам, позиция командования ВМС Украины является твердой – «подводной лодке быть». Как добавил С.ЕЛИСЕЕВ, он верит в то, что «подводная лодка выйдет на ходовые испытания, и благодаря подводной лодке будет воспитано и подготовлено много экипажей наших будущих подводных лодок».

Как отметил в свою очередь командир Центра морских операций капитан II ранга Денис БЕРЕЗОВСКИЙ, 2008 год должен стать последним годом ремонта лодки «подводная лодка за этот год должна возобновиться полностью, закончить ходовые испытания».

Командир корабля капитан I ранга Олег ОРЛОВ в интервью журналистам сообщил, что подводная лодка сейчас находится на конечной стадии ремонта, уже начато испытание главной энергетической установки, чтобы иметь возможность в ближайшее время загрузить аккумуляторную батарею, и это позволит выйти на этап швартовых испытаний. Капитан I ранга выразил надежду, что лодка в 2008 году выйдет в море на ходовые испытания и для выполнения других задач.

Как сообщалось, Минобороны планировало отремонтировать подводную лодку «Запоріжжя» еще в 2007 году.

В марте 2003 года Кабмин создал межведомственную комиссию для рассмотрения целесообразности ремонта, модернизации и дальнейшего пребывания в составе ВМС подводной лодки «Запоріжжя».

Она была построена в 1970 году. Украина получила подводную лодку при разделе Черноморского флота.