В Тернополе будет реконструирован бывший изолятор КГБ

В Тернополе будет реконструирован Музей политзаключенных.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее поручение управлению капитального строительства облгосадминистрации дал председатель ТОГА Михаил ЦИМБАЛЮК.

В частности, запланировано обустроить музейный дворик, где когда-то была тюремная площадка, решить вопрос водоотвода в помещениях самого музея, завершить формирование музейной экспозиции, печатания полиграфической продукции, которая касается деятельности музейного учреждения, предоставить музею дополнительные помещения для хранения фондов, установить дорожные знаки, запрещающие парковать в дворике музея частный транспорт.

«Власть приложит максимум усилий для того, чтобы этот музей был достойным памяти тех мучеников и героев, которые боролись за свободу и независимость Украины. Думаю, что в этом деле безразличных не будет», – отметил М.ЦИМБАЛЮК.

Он также поблагодарил работников музея, которые иногда работали даже на общественных началах. «Благодаря вашим усилиям, молодежь и все заинтересованные могут ознакомиться с трагической страницей истории Украины, которая не подлежит забвению. Посетив этот музей, нельзя остаться безразличным», – отметил М.ЦИМБАЛЮК.

Справка УНИАН. Тернопольский историко-мемориальный музей политических заключенных действует с 14 октября 1996 г. Его учредителями являются Институт национального возрождения Украины и Тернопольский областной союз политзаключенных и репрессированных Украины.

Музей расположен в помещении бывшего следственного изолятора КГБ (28 камер). Экспозиция воспроизводит режим содержания политических заключенных, методы допросов, условия пребывания политзаключенных в лагерях.