В Житомире открыто консульство Республики Польша

В Житомире по улице Малая Бердичевская, 16а, открыто консульство Республики Польша.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в консульстве, в торжествах по случаю открытия вчера поздним вечером приняли участие заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Виктор БАЛЮРКО, вице-министр иностранных дел Республики Польша Ян БОРКОВСКИ, Посол Республики Польша Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, генеральный Консул Республики Польша в Виннице Кшиштоф СВИДЕРЕК и почетный консул Республики Польша в Житомире Юрий ВОДЕРАЦКИЙ.

По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, на территории области проживает наибольшая диаспора поляков в Украине: около 49 тысяч человек (3,5% населения).

Справка УНАН. По данным переписи населения 2001 года, больше всего поляков в Житомирской области проживает в Барановском районе – 10,7% от общего количества жителей (около 5 тысяч человек).

Местами компактного проживания польской общины является пгт Довбыш (1925-1935 гг. – польский национальный район им. Ю.Мархлевского в Житомирской области, единственный в бывшем СССР) и пгт Марьяновка Барановского района.