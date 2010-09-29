Курс евро в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 28 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,9% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,68/10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,77-10,92 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 сентября повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2547/0,2628 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2585 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2670 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,94 грн./долл., курс продажи – 7,97 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,9% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,69 грн./евро, продажи – на 1%, до 10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,79 грн./евро, по продаже – в пределах 10,78-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,5% по сравнению с 28 сентября и сегодня составляет 0,2544 грн./рубль, курс продажи – на 0,8%, до 0,2622 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2585 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/7,97 грн., евро – 10,53/10,90 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,935/7,97 грн., евро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2560/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9135, к евро – 10,651571, к российскому рублю – 0,2586.