Одежда подорожает на 15-20%

Цены на готовую одежду до конца 2010 года увеличатся в Украине примерно на 15-20%. Об этом заявли представители компаний-импортеров продукции легкой промышленности в комментарии proUA.

Валерий Дубовой, директор группы компаний «Текстиль-Контакт», крупнейшего оператора отечественного рынка легпрома, утверждает, что прямое влияние на цену товаров легкой промышленности сегодня оказывает ситуация со стоимостью хлопковолокна. Это сырье на мировых биржах в последнее время растет в цене из-за неурожая хлопка в Пакистане и частично в Индии.

По его словам, в большей степени подорожание пока сказывалось на тканях, цены на которые уже подросли на 20-25%. Кроме того, автоматически повышаются цены и на другие виды продукции на основе хлопка: к примеру, на постельное белье, домашний текстиль (шторы, халаты, полотенца), технические материалы и изделия медицинского назначения (вату, марлю). Несмотря на это, украинские производители и импортеры надеются, что неплохой объем урожая хлопчатника в Китае, Бразилии, Узбекистане и Туркменистане в дальнейшем сгладит этот негативный тренд.

Дубовой считает, что наибольший рост цен будет наблюдаться в эконом- и в среднеценовом сегменте - то есть, на массовом вещевом импорте из Китая и Турции. На дизайнерскую одежду цены, скорее всего, останутся неизменными (из-за большого размера маржи). Пойти по этому пути - сохранить цену за счет уменьшения наценки - возможно, решат и некоторые европейские производители брендовых изделий среднего ценового сегмента.

«Вряд ли украинцы станут покупать меньше одежды. Скорее, при финансовых проблемах перейдут на вещи из более низкой ценовой категории», - цитирует Экономическая правда.

По оценкам «Украинской торговой гильдии», в структуре потребительских расходов типичных киевских домохозяйств доля расходов на одежду составляет порядка 20% в общей структуре семейного бюджета.